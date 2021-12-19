Партия "Слуга народа" подала инициативу на принятие законопроекта о коррупции в ВСУ и Минобороны Украины

Депутат Елена Шуляк, рассказала, что партия «Слуга Народа» подала обращение правительству на рассмотрение их требования, где они указывают на необходимость ужесточить контроль и наказание лицам-коррупционерам в ВСУ и Минобороны.

Об этом председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила в интервью программы «Свобода слова» в понедельник 15 ноября.

В срочном обращении от партии правительству народный депутат указала, на необходимость срочного принятия законопроекта о коррупции в военных инфраструктурах, в котором необходимо учесть строжайшие меры наказания в содействии коррупционных схем, имеющих место в Вооруженных силах Украины, а также в Министерстве обороны.

Депутат напомнила о громком деле бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.

Подобные преступления, как заверяет председатель партии, должны нести самые серьезные наказания. Поэтому партия «Слуга народа» подала в Верховную Раду обращение о том, чтобы этот законопроект в кратчайшие сроки был рассмотрен в парламенте.