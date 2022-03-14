Пародия на картину Моне продана за 7 млн фунтов стерлингов

10:38 22 октября Киев, Украина

На аукционе Sotheby’s за считаные минуты была продана очередная пародия уличного художника Бэнкси.

Торги продлились восемь минут. Картина Бэнкси носит название "Покажи мне Моне" и изображает пруд с водяными лилиями известного французского импрессиониста Клода Моне, заваленный тележками из супермаркета и прочим мусором. Художник написал ее в 2005 году. Картина ушла с молотка за 7 миллионов фунтов стерлингов (10 миллионов долларов).

Впрочем, "Покажи мне Моне" не удалось побить рекорд прошлого года.

Тогда его работа Devolved Parliament (Автономный парламент), изображающая обезьян в палате общин Великобритании, была продана почти за 10 миллионов фунтов стерлингов (12 миллионов долларов).

Оригинал Моне "Пруд с лилиями"

Бэнкси известен в основном своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала "Девочка с воздушным шаром". Картину продали в 2018 году за $1,4 млн на аукционе Sotheby's. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.