Парад бессмертного полка прошел в Херсоне и Энергодаре

В местном парке собрали толпу с красными флагами и назвали это бессмертный полк, масовку пожилых людей везли с Крыма.
"Бессмертный полк" провели в оккупированных российскими войсками Херсоне, Скадовске и Энергодаре.
Об этос сообщают росСМИ.
Кремлевские СМИ распространяют видео, как "бессмертный полк" провели в Херсоне впервые.
В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами.
СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма.
Видео снимали российские пропагандисты.
Также сообщается, якобы в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.
Об этос сообщают росСМИ.
Кремлевские СМИ распространяют видео, как "бессмертный полк" провели в Херсоне впервые.
В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами.
СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма.
Видео снимали российские пропагандисты.
Также сообщается, якобы в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.
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