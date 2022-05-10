Парад бессмертного полка прошел в Херсоне и Энергодаре

12:43 09 мая Киев, Украина

В местном парке собрали толпу с красными флагами и назвали это бессмертный полк, масовку пожилых людей везли с Крыма.

 
"Бессмертный полк" провели в оккупированных российскими войсками Херсоне, Скадовске и Энергодаре.

Об этос сообщают росСМИ.

Кремлевские СМИ распространяют видео, как "бессмертный полк" провели в Херсоне впервые.

В городском парке Славы собрали группу людей с красными флагами.

СМИ писали, что людей для этого будут свозить из Крыма.

Видео снимали российские пропагандисты.

Также сообщается, якобы в Херсонской и Запорожской областях "проходят праздничные мероприятия" в честь Дня Победы.
 