Папа Римский завершил проповедь на Святой Мессе словами на украинском языке

Как известно, сегодня, 17 апреля, католики всего мира отмечают Светлое Воскресение Христово. По сообщению Радио Ватикана, Папа Римский Франциск во время Всенощного пасхального бдения обратился со словами утешения к народу Украины, который страдает из-за вторжения РФ и войны, и завершил свою проповедь на Святой Мессе словами на украинском языке.
Накануне вечернего богослужения состоялась встреча Франциска с украинской делегацией, в которую входили представители Верховной Рады и местных органов власти, в том числе мэр Мелитополя Иван Федоров, который был освобожден из российского плена.
Когда Папа завершал проповедь и молитву на Святой Мессе пасхального навечерия, он обратился к гостям из Украины с такими словами:
Ранее Папа призвал к Пасхальному перемирию в Украине. Папа Римский призывает к перемирию в Украине, но не ради перевооружения и возобновления боев.
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