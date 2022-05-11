Папа Римский встретился с женами бойцов батальона «Азов»

Папа Римский Франциск встретился 11 мая в Ватикане с женами бойцов полка «Азов» Катериной Прокопенко и Юлией Федосюк. Их мужья сейчас находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее украинки написали письмо Папе Франциску и получили приглашение приехать в Ватикан.
Жены бойцов вручили ему фотографии с «Азовстали» и обращение, в котором говорится, что мужчины готовы сложить оружие на террритории третьей страны в случае эвакуации. Также они отметили, что их мужьям нельзя сдаваться в плен, так как их будут пытать и убьют.
На аудиенции также присутствовал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он спросил у Папы, будет ли у него возможность приехать в Мариуполь, Запорожье, чтобы посодействовать спасению людей. «Я говорил с кардиналом, он сказал, что не проблема», — ответил Франциск.
На аудиенции также присутствовал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он спросил у Папы, будет ли у него возможность приехать в Мариуполь, Запорожье, чтобы посодействовать спасению людей. «Я говорил с кардиналом, он сказал, что не проблема», — ответил Франциск.
Ранее полк «Азов» опубликовал фотографии раненых украинских бойцов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Бойцы попросили ООН и Красный Крест организовать немедленную эвакуацию раненых военных.
Напомним, что у вас есть возможность подписать петицию для реализации процедуры «extraction», которая позволит спасти защитников Мариуполя.
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