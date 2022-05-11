Папа Римский встретился с женами бойцов батальона «Азов»

Ранее украинки написали письмо Папе Франциску и получили приглашение приехать в Ватикан.

«Святой отец, наши мужья сейчас находятся на территории „Азовстали“ в Мариуполе. У них нет ни еды, ни воды. Много раненых, много погибших», — обратилась к Папе Римскому одна из украинок. Затем вторая женщина продолжила: «Вы наша последняя надежда. Мы надеемся, что вам удастся спасти их жизни. Пожалуйста, не дайте им умереть». Папа Римский ответил, что будет молиться за их мужей.