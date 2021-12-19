Папа Римский может в ближайшее время посетить Украину

В ближайшее время может состояться визит Папы Римского Франциска в Украину, заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук. По его словам, верующие ждут, что после этого закончится война в Украине.
Он подчеркнул, что это мощный сигнал поддержки украинского народа. По словам Шевчука, он несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине.
Шевчук также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий о том, что война закончится после того, как Папа посетит Украину.
Папа Римский неоднократно призывал к миру в Украине. В частности, во время выступления перед верующими 18 апреля он призвал избежать роста напряженности на Востоке Украины и "совершить действия, которые повысят взаимное доверие, создадут условия для таких необходимых примирений и мира".
Напомним, последний раз визит Папы Римского в Украину состоялся 20 лет назад. Тогда это сделал Папа Иоанн Павел ІІ 23 июня 2001 года. Понтифик посетил Киев и Львов. Его преемники – Бенедикт XVI и Франциск – в Украине не были.
Папа Римский неоднократно призывал к миру в Украине. В частности, во время выступления перед верующими 18 апреля он призвал избежать роста напряженности на Востоке Украины и "совершить действия, которые повысят взаимное доверие, создадут условия для таких необходимых примирений и мира".
Напомним, последний раз визит Папы Римского в Украину состоялся 20 лет назад. Тогда это сделал Папа Иоанн Павел ІІ 23 июня 2001 года. Понтифик посетил Киев и Львов. Его преемники – Бенедикт XVI и Франциск – в Украине не были.
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