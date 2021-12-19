Папа Римский может в ближайшее время посетить Украину

18:37 02 Декабрь Киев, Украина

В ближайшее время может состояться визит Папы Римского Франциска в Украину, заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук. По его словам, верующие ждут, что после этого закончится война в Украине.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит (Папы Римского, - Ред.) в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", - заявил глава У краинской греко - католической церкви ( УГКЦ).

Он подчеркнул, что это мощный сигнал поддержки украинского народа. По словам Шевчука, он несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине.

"Он очень занимается судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны", - отметил он.

Шевчук также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий о том, что война закончится после того, как Папа посетит Украину.



Папа Римский неоднократно призывал к миру в Украине. В частности, во время выступления перед верующими 18 апреля он призвал избежать роста напряженности на Востоке Украины и "совершить действия, которые повысят взаимное доверие, создадут условия для таких необходимых примирений и мира".



Напомним, последний раз визит Папы Римского в Украину состоялся 20 лет назад. Тогда это сделал Папа Иоанн Павел ІІ 23 июня 2001 года. Понтифик посетил Киев и Львов. Его преемники – Бенедикт XVI и Франциск – в Украине не были.