Озвучены победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ

Организаторы Всеукраинского конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ определились с победителями. Награждение победителей подразумевает под собой торжественное вручение денежных премий.
Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Артиллеристы награждены денежными премиями в размере 230 тыс и 205 тыс. гривен соответственно.
Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 135 тыс. гривен.
Лучшей реактивной батареей стали артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Они получат 140 тыс. гривен.
Лучшей самоходной батареей стали воины 26-й артиллерийской бригады. Их ждет денежная премия - 200 тыс. гривен.
На конкурсе были представлены подразделения Десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил и Сухопутных войск. Всего 14 батарей. Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях - тактической, индивидуальной, специальной и спортивной.
Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Артиллеристы награждены денежными премиями в размере 230 тыс и 205 тыс. гривен соответственно.
Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 135 тыс. гривен.
Лучшей реактивной батареей стали артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Они получат 140 тыс. гривен.
Лучшей самоходной батареей стали воины 26-й артиллерийской бригады. Их ждет денежная премия - 200 тыс. гривен.
На конкурсе были представлены подразделения Десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил и Сухопутных войск. Всего 14 батарей. Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях - тактической, индивидуальной, специальной и спортивной.
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