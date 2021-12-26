Озеленение планеты: Украина стала лидером всемирной акции

15:21 23 Апрель Киев, Украина

Организаторы глобального экологического проекта Greening of the Planet огласили результаты акции «1 миллион деревьев за 1 сутки в 100 странах мира», согласно которым Украина стала лидером по количеству высаженных деревьев.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.



В акции приняли участие 2 145 493 участников из 110 стран. Среди них из Украины - 559 004 человек. Более 70 иностранных дипломатических учреждений Украины приняли участие или планируют присоединиться к инициативе.



Как отмечается в сообщении, всего высадили 5 544 679 деревьев. Из них в Украине – 4 124 590, в мире – 1 420 089. Сажали деревья 184 видов.



Страны-лидеры, которые организовали наибольшее количество высаженных деревьев: Украина, Канада, Великобритания, Беларусь, Турция, Молдова, Польша, Индонезия, Тунис, Черногория, Кувейт, Сингапур.



Высадка деревьев состоялась в рамках акции «1 миллион деревьев за 1 сутки в 100 странах мира», которая проходила 10 апреля. Организатором выступил глобальный экологический проект «Greening of the Planet».