Ответ Президента на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины

10:07 11 июня Киев, Украина

Президент Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин из Украины, которая в мае собрала более 27 тысяч голосов.

В петиции шла речь о том, чтобы отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва при мобилизации добровольцев.

Отвечая на петицию, президент заявил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства - дело всего украинского народа. Поэтому отмена запрета выезда будет после завершения действия военного положения.

Что касается "очередей мобилизации", то Кабмину поручено проработать вопрос.

Ранее в МВД предложили разрешить выезд мужчин во время военного положения, введя страховой взнос в 3-5 тысяч долларов.

Напомним, Кабмин внес изменения в правила пересечения госграницы, разрешив выезжать ряду категорий военнообязанных мужчин - водителям, спортсменам и железнодорожникам.