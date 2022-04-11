Ответ Минздрава на бойкот украинцами карантина выходного дня

В Украине победить коронавирус не будет возможно, пока народ не объединится в единый фронт с медиками. А пока что народ борется против Минздрава. Бурными протестами и бойкотом встретили многие города введение так званого карантина выходного дня.
Объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
По словам министра, в постановлении Кабмина о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника. Поэтому решение Львова отменить выходные не поможет избежать карантина выходного дня.
Отметим, вслед за Львовом такое решение приняли и в Ивано-Франковске.
Также отказались соблюдать карантин на выходных Днепр, Тернополь, Ровно, Житомир, Черкассы и некоторые города поменьше.
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