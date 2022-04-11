Ответ Минздрава на бойкот украинцами карантина выходного дня

10:19 14 ноября Киев, Украина

В Украине победить коронавирус не будет возможно, пока народ не объединится в единый фронт с медиками. А пока что народ борется против Минздрава. Бурными протестами и бойкотом встретили многие города введение так званого карантина выходного дня.

Объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", – сказал он.

По словам министра, в постановлении Кабмина о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника. Поэтому решение Львова отменить выходные не поможет избежать карантина выходного дня.

Отметим, вслед за Львовом такое решение приняли и в Ивано-Франковске.

Также отказались соблюдать карантин на выходных Днепр, Тернополь, Ровно, Житомир, Черкассы и некоторые города поменьше.