Отступление воды после подтопления: Херсонская область восстанавливается

С момента подрыва Каховской ГЭС и подтопления обширных территорий на юге Украины, вода начала отступать от 32 населенных пунктов в Херсонской области, как сообщил Александр Прокудин, председатель областной военной администрации.
Средний уровень воды снизился до 56 сантиметров, и на данный момент вода уже покинула 32 населенных пункта.
Тем не менее, некоторые районы, такие как Херсон, Новогреднево и Благодатовка, по-прежнему остаются подтопленными, суммарно затронутыми наводнением 595 домов.
Служба государственной противопожарной службы (ГСЧС) отмечает, что на утро 21 июня наблюдается постепенное снижение уровня воды, который в настоящее время составляет 0,25 метра (за сутки уровень снизился на 1 сантиметр).
Спасатели сообщают, что на правом берегу реки Днепр по-прежнему подтоплены 3 населенных пункта, а на временно оккупированной территории - 17.
Средний уровень воды снизился до 56 сантиметров, и на данный момент вода уже покинула 32 населенных пункта.
Тем не менее, некоторые районы, такие как Херсон, Новогреднево и Благодатовка, по-прежнему остаются подтопленными, суммарно затронутыми наводнением 595 домов.
Служба государственной противопожарной службы (ГСЧС) отмечает, что на утро 21 июня наблюдается постепенное снижение уровня воды, который в настоящее время составляет 0,25 метра (за сутки уровень снизился на 1 сантиметр).
Спасатели сообщают, что на правом берегу реки Днепр по-прежнему подтоплены 3 населенных пункта, а на временно оккупированной территории - 17.
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