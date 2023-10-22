Отопительный сезон в Украине: вырастут ли тарифы и субсидии – Шмыгаль

В некоторых областях Украины уже начался отопительный сезон. Потребителей тепла беспокоит вопрос тарифов на теплоснабжение и что будет с субсидиями.
На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль дал полный ответ на эти вопросы.
Так, по словам Шмыгаля, тарифы на теплоснабжения населения в отопительном сезоне останутся без изменений.
При этом он отметил, что во время отопительного сезона местные власти должны, прежде всего, позаботиться об отоплении в школах, больницах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры.
Что касается субсидий, то они будут продлены автоматически.
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