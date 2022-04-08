Отопительный сезон в Украине официально завершен

Украина завершила отопительный сезон, глава Минэнерго Герман Галущенко охарактеризовал его как успешный, пишет РБК-Украина в среду, 6 апреля.
Он сказал, что из-за войны не может назвать конкретные данные о запасах энергоресурсов.
"Но скажу так - угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров", - сказал Галущенко.
"К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых "экспертов", которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались", - добавил министр.
Таким образом, Украина использовала более половины запасов газа - в начале отопительного сезона в хранилищах было 18,7 млрд кубометров газа.
Он сказал, что из-за войны не может назвать конкретные данные о запасах энергоресурсов.
"Но скажу так - угля значительно больше миллиона тонн, а газа больше 9 млрд кубометров", - сказал Галущенко.
"К сожалению, последние 40 дней войны были, конечно, испытанием для энергосистемы. Но можно уверенно констатировать, что прогнозы так называемых "экспертов", которые говорили о неминуемом провале сезона, мягко говоря, не оправдались", - добавил министр.
Таким образом, Украина использовала более половины запасов газа - в начале отопительного сезона в хранилищах было 18,7 млрд кубометров газа.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии