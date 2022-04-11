Отопительный сезон продлен в регионах, принявших внутренних переселенцев

Отдельные регионы Украины досрочно завершили отопительный сезон из-за военных действий. В штатном режиме продолжается отопительный сезон в регионах, принявших большое количество внутреннеперемещенных лиц.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев в Фейсбуке.
"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности, это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - говорится в сообщении.
Также досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам Министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.
"Там, где это возможно, предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению и в городе Харьков", - отметил Чернышов.
Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев в Фейсбуке.
"В этой войне враг делает все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим людям и нашей инфраструктуре. В частности, это касается отрасли теплоснабжения. Регионы, которые первыми получили удар от россиян, были вынуждены, к сожалению, преждевременно прекратить теплоснабжение (например, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях, городе Чернигове)", - говорится в сообщении.
Также досрочно завершен отопительный сезон в регионах, где не ведутся активные боевые действия. Так, по словам Министра, решение о прекращении теплоснабжения было обоснованно принято органами местного самоуправления, в частности, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской областей и в городах Киев и Днепр.
"Там, где это возможно, предоставляются услуги по централизованному теплоснабжению и в городе Харьков", - отметил Чернышов.
Также он объявил о начале подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов.
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