Отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного – глава «Нафтогаза»

«Если такой большой город, как Киев или Харьков [будет отключен], конечно, [комплектов] будет недостаточно, но в некоторых небольших городах эти наборы экстренной помощи будут иметь значение», – сказал Витренко и подытожил, что все будет зависеть от масштаба нанесенного ущерба.