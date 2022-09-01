Отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного – глава «Нафтогаза»

Отопительный сезон в Украине начнется позже и закончится раньше обычного, сообщил в интервью изданию The Guardian председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.
По его словам, термостаты на централизованных системах отопления советских времен настроены на то, чтобы включить их позже и выключить раньше.
Витренко говорит, что зима будет «самой холодной за последние десятилетия», а температура воздуха в помещениях будет +17-18 °C, что на 4 градуса ниже нормы.
В случае, если температура воздуха на улице опустится до -10 °C, людям нужно будет запастись одеялами и теплой одеждой.
Глава «Нафтогаза» отметил, что без финансовой поддержки Украине не хватит газа: «Это будет означать, что у нас будут действительно высокие риски для [срыва] энергосистемы».
Для импорта газа Украине нужно около десяти миллиардов долларов: союзники понимают необходимость, но Витренко не уверен, что Украина получит деньги.
Украина производит 60% требуемого газа внутри страны. Около 50% газовых месторождений расположены в Харьковской области, в четырех милях от фронта (это около 6,5 километров).
В случае, если россия будет атаковать газовую инфраструктуру или газодобывающие объекты, Украина готовит аварийные комплекты, которые смогут обслуживать до 200 тыс. человек, в том числе мобильные котельные, мобильные обогреватели и дизельные генераторы.
По его словам, термостаты на централизованных системах отопления советских времен настроены на то, чтобы включить их позже и выключить раньше.
Витренко говорит, что зима будет «самой холодной за последние десятилетия», а температура воздуха в помещениях будет +17-18 °C, что на 4 градуса ниже нормы.
В случае, если температура воздуха на улице опустится до -10 °C, людям нужно будет запастись одеялами и теплой одеждой.
Глава «Нафтогаза» отметил, что без финансовой поддержки Украине не хватит газа: «Это будет означать, что у нас будут действительно высокие риски для [срыва] энергосистемы».
Для импорта газа Украине нужно около десяти миллиардов долларов: союзники понимают необходимость, но Витренко не уверен, что Украина получит деньги.
Украина производит 60% требуемого газа внутри страны. Около 50% газовых месторождений расположены в Харьковской области, в четырех милях от фронта (это около 6,5 километров).
В случае, если россия будет атаковать газовую инфраструктуру или газодобывающие объекты, Украина готовит аварийные комплекты, которые смогут обслуживать до 200 тыс. человек, в том числе мобильные котельные, мобильные обогреватели и дизельные генераторы.
Зиму 2022-2023 годов называют «самой сложной за все годы независимости».
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