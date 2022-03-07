Отопительный сезон будет, но не у всех – долги по ЖКХ

Украина частично готова к отопительному сезону. Возможно, он будет не простым, однако в правительстве уверены, что они полностью готовы к испытанием температурой.

В правительстве заявили о том, что Украина полностью готова к началу нового отопительного сезона, который должен стартовать примерно от 15 октября. Об этом сообщил премьер-министр Украины в рамках внеочередного заседания Кабмина.

По словам чиновника, в этом году страна рекордно запаслась углем и газом для того, чтобы украинцы чувствовали себя в холода комфортно.

«Готовность домов, сетей, котельных уже более 95%, подготовка идет в соответствии с графиками. Украинцы получат тепло вовремя сразу после начала отопительного сезона», — сказал он.

Также премьер указал, что прямая ответственность за проведения успешного отопительного сезона лежит на местных органах власти, однако само правительство собирается внимательно следить и контролировать этот процесс.

Напомним, что совсем скоро в Украине начнется отопительный сезон, однако, из-за многомиллионных долгов «Нафтогазу», некоторые города просто останутся без отопления. Так, проблемы есть в 56 городах Украины, если местные теплосети не оплатят 90% долгов, то газ от «Нафтогаза» не поступит в котельные.