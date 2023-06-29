Отношение украинцев к Китаю и Турции ухудшается

12:38 29 июня Киев, Украина

В октябре прошлого года Китай считали скорее нейтральной страной 63% украинцев, сейчас же эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.

Таковы результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Что касается Турции, то оценка ее как нейтральной страны увеличилась: 48% респондентов считают ее нейтральной, 40% - дружественной, тогда как в прошлом году оценка ее как дружественной страны (51%) была больше чем нейтральной (39%).



Вместе с тем отношение украинцев к крупнейшим странам союзников остается положительным. Так, 94% украинцев считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% – Великобританию, 80% – Германию.



В то же время, 2% украинцев считают Польшу нейтральной страной, 7% считают нейтральными США, 6% - Великобританию, 14% - Германию.



Однако 1% украинцев считает Польшу враждебной страной, 2% считают враждебными США, 1% – Великобританию, 2% – Германию.



Опрос проводился 1-2 июня среди тысяч граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность составляет не более 3,1%.