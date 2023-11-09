Отношение к Сталину в Украине и россии в 2023 году

В 2023 году только 9% украинцев считают диктатора Иосифа Сталина "великим вождем", в то время как более 60% россиян восхищаются, уважают или симпатизируют ему.
Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии на основе опроса за сентябрь-октябрь 2023 года.
Социологи отмечают, что отношение к личности Сталина является одним из показателей, характеризующих уровень декоммунизации в обществе.
С утверждением, что "Сталин был великим вождем", сейчас соглашается только 9% респондентов в Украине, 72% не считают его таким, а 18% затрудняются.
В частности, исследователи отмечают, что число тех, кто считает Сталина великим вождем, увеличивается с Запада на Восток (Запад – 6,2%, Центр – 7,1%, Юг – 9,6%, Восток – 15,4%), а разница с возрастом увеличивается несущественно (от 9% в возрасте 18-29 лет до 12% в возрасте 70 лет и старше).
В то же время в 1991 году симпатизировавшим Сталину было 27%. Дальше этот процент рос, и в 2002-м таких было почти 40%.
Подобный опрос КМИС проводил в мае, тогда большинство украинцев - 61% - имели негативное отношение и только 4% - положительное.
Вместе с тем исследователи рассмотрели результаты опроса российской организации "Левада-центр", репрезентативные для населения россии и полученные с помощью такого же вопроса.
В 1991-1992 годах практически не было разницы в количестве тех, кто считал Сталина великим вождем, но уже в 2016-м разница была. В 2021-м она составляла уже 40%, а в 2023-м – 45%.
Исследователи отмечают, что если еще в 2012 году в Украине и россии примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков, а в россии, напротив, стремительно росла: с 28% до 63%.
Более того, за последние 10 лет Сталин возглавляет список наиболее выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения россии.
Социологи отмечают, что отношение к личности Сталина является одним из показателей, характеризующих уровень декоммунизации в обществе.
С утверждением, что "Сталин был великим вождем", сейчас соглашается только 9% респондентов в Украине, 72% не считают его таким, а 18% затрудняются.
В частности, исследователи отмечают, что число тех, кто считает Сталина великим вождем, увеличивается с Запада на Восток (Запад – 6,2%, Центр – 7,1%, Юг – 9,6%, Восток – 15,4%), а разница с возрастом увеличивается несущественно (от 9% в возрасте 18-29 лет до 12% в возрасте 70 лет и старше).
В то же время в 1991 году симпатизировавшим Сталину было 27%. Дальше этот процент рос, и в 2002-м таких было почти 40%.
Подобный опрос КМИС проводил в мае, тогда большинство украинцев - 61% - имели негативное отношение и только 4% - положительное.
Вместе с тем исследователи рассмотрели результаты опроса российской организации "Левада-центр", репрезентативные для населения россии и полученные с помощью такого же вопроса.
В 1991-1992 годах практически не было разницы в количестве тех, кто считал Сталина великим вождем, но уже в 2016-м разница была. В 2021-м она составляла уже 40%, а в 2023-м – 45%.
Исследователи отмечают, что если еще в 2012 году в Украине и россии примерно одинаковая доля населения положительно относились к Сталину, то дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков, а в россии, напротив, стремительно росла: с 28% до 63%.
Более того, за последние 10 лет Сталин возглавляет список наиболее выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения россии.
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