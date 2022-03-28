Отменена эвакуация жителей Энергодара

Эвакуацию из Энергодара, которая была запланирована на утро 28 марта, отменили. Запорожская областная военная администрация не одобрила формирование колонны. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
"Уважаемая громада Энергодара! Мы в очередной раз вынуждены отменить формирование колонны на эвакуацию в Запорожье, выезд которой планировался на утро понедельника", - говорится в сообщении.
Орлов отметил, что по состоянию на 23:30 27 марта Запорожская ОВА не дала разрешение на формирование эвакуационной колонны.
Мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук и главе Запорожской ОВА Александру Старуху с просьбой на государственном уровне организовать "зеленый коридор" для выезда жителей временно оккупированного Энергодара.
"Уважаемая громада Энергодара! Мы в очередной раз вынуждены отменить формирование колонны на эвакуацию в Запорожье, выезд которой планировался на утро понедельника", - говорится в сообщении.
Орлов отметил, что по состоянию на 23:30 27 марта Запорожская ОВА не дала разрешение на формирование эвакуационной колонны.
Мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук и главе Запорожской ОВА Александру Старуху с просьбой на государственном уровне организовать "зеленый коридор" для выезда жителей временно оккупированного Энергодара.
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