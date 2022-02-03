Откуда украинцы берут вдохновение на поездки

18:46 31 Январь Киев, Украина





Чаще украинцы планируют путешествия, прислушиваясь к советам друзей и родственников. Второй по популярности источник вдохновения – соцсети, а на 3-м месте – советы знакомых, живущих за границей.



YouTube-контент о путешествиях оказался на 4-м месте, на 5-м – выбор без выбора, то есть рабочие и бизнес-поездки. Топ-6 закрывают телепрограммы, посвященные путешествиям.



Из соцсетей для планирования путешествий более взрослое население чаще всего используют Facebook. На втором месте – Госагентство развития туризма (ГАРТ) провело исследование о том, какие источники информации украинцы чаще используют, когда решают, куда отправиться в путешествие. Рассказываем, что удалось узнать.Чаще украинцы планируют путешествия, прислушиваясь к советам друзей и родственников. Второй по популярности источник вдохновения – соцсети, а на 3-м месте – советы знакомых, живущих за границей.YouTube-контент о путешествиях оказался на 4-м месте, на 5-м – выбор без выбора, то есть рабочие и бизнес-поездки. Топ-6 закрывают телепрограммы, посвященные путешествиям.Из соцсетей для планирования путешествий более взрослое население чаще всего используют Facebook. На втором месте –

Instagram, там тревел-контент интересует, прежде всего, молодежь.

Наименее популярными ресурсами для поиска вдохновения на путешествия оказались TikTok и Twitter.



Также в ГАРТ выяснили, что 56% украинцев, планируя свой отдых за границей, пользуются помощью туроператоров и турагенств. Самостоятельно свои путешествия планируют 44%.



Самым популярным туристическим направлением для украинцев в 2021 году стала Турция. На втором месте – Польша, а на третьем – Грузия.



Турция, Польша и Грузия входили в тройку самых популярных направлений независимо от сезона. Польша стабильно была на втором месте в течение года, уступив Грузии только в сезон летних отпусков.