Отключение света: "Укрэнерго" применило графики ограничения промышленности по всей стране

"Укрэнерго" вынужденно ограничило потребление электроэнергии промышленными потребителями во всех регионах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Речь идет также и о других категориях потребителей.
Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера. Он позволяет снизить нагрузку на электросети и позволяет сбалансировать работу энергосистемы, пояснили в компании.
Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.
Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.
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