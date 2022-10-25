Отключение света: "Укрэнерго" применило графики ограничения промышленности по всей стране

11:08 25 октября Киев, Украина

"Укрэнерго" вынужденно ограничило потребление электроэнергии промышленными потребителями во всех регионах. Об этом сообщает пресс-служба компании. Речь идет также и о других категориях потребителей.
"Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.
Принудительные ограничения потребителей электроэнергии — полностью контролируемая мера. Он позволяет снизить нагрузку на электросети и позволяет сбалансировать работу энергосистемы, пояснили в компании.

Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.
"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели)", - отметили в "Укрэнерго" .