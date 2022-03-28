Отдых с пользой: на столичном фестивале Atlas Weekend можно будет вакцинироваться

Организаторы долгожданного музыкального фестиваля Atlas Weekend решили внести свой вклад в борьбу с пандемией в Украине и объявили о возможности вакцинироваться непосредственно во время фестиваля.
Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.
Вакцинация пройдет с 5 по 11 июля в 9 павильоне на ВДНХ. Все желающие могут получить дозу вакцины в течение всего фестиваля с 10:00 до 16:00.
Чтобы допустили к вакцинации, требуется предварительная онлайн-регистрация через сервис HELSI и паспорт (или его электронная версия в приложении Дія).
Отмечается, что вакцинация желающих будет проведена вакциной CoronaVac.
Вакцинация пройдет с 5 по 11 июля в 9 павильоне на ВДНХ. Все желающие могут получить дозу вакцины в течение всего фестиваля с 10:00 до 16:00.
Чтобы допустили к вакцинации, требуется предварительная онлайн-регистрация через сервис HELSI и паспорт (или его электронная версия в приложении Дія).
Отмечается, что вакцинация желающих будет проведена вакциной CoronaVac.
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