Отдых с пользой: на столичном фестивале Atlas Weekend можно будет вакцинироваться

12:38 02 июля Киев, Украина

Организаторы долгожданного музыкального фестиваля Atlas Weekend решили внести свой вклад в борьбу с пандемией в Украине и объявили о возможности вакцинироваться непосредственно во время фестиваля.

Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.



Вакцинация пройдет с 5 по 11 июля в 9 павильоне на ВДНХ. Все желающие могут получить дозу вакцины в течение всего фестиваля с 10:00 до 16:00.



Чтобы допустили к вакцинации, требуется предварительная онлайн-регистрация через сервис HELSI и паспорт (или его электронная версия в приложении Дія).



Отмечается, что вакцинация желающих будет проведена вакциной CoronaVac.