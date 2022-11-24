Отделения полиции заработали в формате пунктов несокрушимости

Отделения Нацполиции в регионах Украины будут работать как места обогрева. Люди также могут обратиться к полицейским в случае необходимости или сообщить о преступлениях или последствиях российских ударов.
Как рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, все подразделения полиции оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева.
Как рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, все подразделения полиции оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева.
В общей сложности более 1200 отделений полиции по всей территории Украины работают в полном режиме.
Клименко также рассказал, что количество автомобильных патрулей увеличили вдвое. Также будут дополнительно работать 3 000 патрулей пеших по всем регионам государства.
Клименко также рассказал, что количество автомобильных патрулей увеличили вдвое. Также будут дополнительно работать 3 000 патрулей пеших по всем регионам государства.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по всей стране разворачивают новый проект поддержки людей – «Пункты несокрушимости».
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