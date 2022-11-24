Отделения полиции заработали в формате пунктов несокрушимости

08:01 24 ноября Киев, Украина

Отделения Нацполиции в регионах Украины будут работать как места обогрева. Люди также могут обратиться к полицейским в случае необходимости или сообщить о преступлениях или последствиях российских ударов.



Как рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, все подразделения полиции оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева.

"Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории государства. Граждане, если будут чувствовать опасность, должны обратиться в полицию", — подчеркнул он.

В общей сложности более 1200 отделений полиции по всей территории Украины работают в полном режиме.



Клименко также рассказал, что количество автомобильных патрулей увеличили вдвое. Также будут дополнительно работать 3 000 патрулей пеших по всем регионам государства.

"Я призываю граждан, не имеющих связи, выходить на улицы и обращаться к полицейским с сообщениями о преступлениях в результате бомбардировок, преступления, которые могут быть совершены или совершались в темноте", — отметил Клименко.