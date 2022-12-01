Отделение «Укрпочты» в 20 тысячах населенных пунктов будут работать без света и интернета
13:34 01 декабря Киев, Украина
«Укрпочта»
создала «сеть несокрушимости» – отделения компании будут работать без света и интернет-связи в более чем 20 тысячах населенных пунктов, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
«Ваш бизнес или личные заказы больше не будут зависимы от плановых или аварийных графиков отключений», – отметил Смелянский.
Оформить отправку можно будет офлайн, непосредственно в отделении. Если есть возможность использовать мобильный интернет и приложение «Укрпочты», можно оформить отправку самостоятельно в приложении и просто оставить посылки в отделении.
Инструкцию по оформлению посылки можно найти по этой ссылке
, а информацию о работе почтовых отделений – на карте
«Укрпочты».
"Мы уже прошли не один "экспресс-курс" по приспособлению к новым условиям, поэтому все новое для нас – через несколько дней становится привычным. Они еще глупее, чем мы думали, если до сих пор думают, что мы сядем на месте, сложив руки от беспомощности", - написал Смелянский.
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