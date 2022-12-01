Отделение «Укрпочты» в 20 тысячах населенных пунктов будут работать без света и интернета

13:34 01 декабря Киев, Украина

Укрпочта» создала «сеть несокрушимости» – отделения компании будут работать без света и интернет-связи в более чем 20 тысячах населенных пунктов, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Ваш бизнес или личные заказы больше не будут зависимы от плановых или аварийных графиков отключений», – отметил Смелянский.

Оформить отправку можно будет офлайн, непосредственно в отделении. Если есть возможность использовать мобильный интернет и приложение «Укрпочты», можно оформить отправку самостоятельно в приложении и просто оставить посылки в отделении.



Инструкцию по оформлению посылки можно найти по этой Инструкцию по оформлению посылки можно найти по этой ссылке , а информацию о работе почтовых отделений – на карте «Укрпочты».