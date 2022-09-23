Отчаяние оккупантов: в Мариуполе призывают женщин пойти на войну

14:43 23 сентября Киев, Украина

Из-за успешного наступления ВСУ россияне пытаются мобилизовать население оккупированных территорий. В Мариуполе начали распространять листовки с призывами к женщинам присоединиться к оккупантам и пойти на войну против Украины.





Чиновники опубликовали пример листовки, на которой на русском написано “А на что готова ты ради победы?”.



В Мариупольском горсовете говорят, что появление таких листовок – свидетельство отчаяния россиян. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.Чиновники опубликовали пример листовки, на которой на русском написано “А на что готова ты ради победы?”.В Мариупольском горсовете говорят, что появление таких листовок – свидетельство отчаяния россиян.

“Призываем мариупольцев не идти ни на одно сотрудничество с оккупантами! Не верить пропаганде. россияне боятся ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве “пушечного мяса”. Особенно – после проведения псевдореферендумов”, – отмечают там.

Информация, что на некоторых оккупированных территориях россияне рассматривают вариант мобилизации женщин на войну, появлялась и раньше. К примеру, в оккупированной Луганской области о подписании соответствующего указа главарями так называемой “ЛНР” сообщали еще в мае. В “мобилизационный резерв” планировали включить женщин от 35 до 50 лет с исключением для матерей-одиночек и имеющих троих и более детей.



Напомним, что принудительная мобилизация на захваченных рф территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции. Если вы проживаете на оккупированных территориях, то ознакомьтесь с инструкцией о том, что делать, если вас насильно призывают на войну.