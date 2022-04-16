От рук агрессора в Украине погибли 200 детей, более 360 – ранены

10:14 16 апреля Киев, Украина

России удалось полностью развенчать славу солдата-защитника и освободителя. Теперь в глазах всего мира русский солдат будет олицетворением зла и смерти. Самым страшным преступлением российской армии стало убийство детей. В ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украине погибли 200 детей, более 360 – получили ранения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в субботу, 16 апреля.

Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 105, Харьковской – 88, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Подчеркивается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали пять детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.

А 14 апреля на окраине пгт Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

В целом из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушено полностью.

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