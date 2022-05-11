От российской агрессии пострадали 643 ребенка

08:57 11 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 11 мая 2022 года в Украине от рук российских оккупантов пострадали 643 ребенка, официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417.



Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 99,

Черниговской – 68,

Херсонской – 46,

Луганской – 45,

Николаевской – 44,

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

Киеве – 16,

Житомире – 15.

9 мая в результате обстрела оккупантами жилого массива в г. Лисичанск Луганской области получил ранение 13-летний парень.



В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.