От российской агрессии пострадали 643 ребенка

08:57 11 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 11 мая 2022 года в Украине от рук российских оккупантов пострадали 643 ребенка, официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417.

Больше всего пострадало детей в:
  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 99,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Луганской – 45,
  • Николаевской – 44,
  • Запорожской – 28,
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомире – 15.
9 мая в результате обстрела оккупантами жилого массива в г. Лисичанск Луганской области получил ранение 13-летний парень.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.
 
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.