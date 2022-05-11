От российской агрессии пострадали 643 ребенка

По состоянию на утро 11 мая 2022 года в Украине от рук российских оккупантов пострадали 643 ребенка, официальное число детей-жертв не изменилось – 226. Возросло количество раненых – 417.
Больше всего пострадало детей в:
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Луганской – 45,
- Николаевской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- Киеве – 16,
- Житомире – 15.
9 мая в результате обстрела оккупантами жилого массива в г. Лисичанск Луганской области получил ранение 13-летний парень.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1657 учебных заведений. При этом 139 из них полностью разрушены.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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