"От провинциалов до убийц": как российское кино стало антиукраинской пропагандой

Бандиты, убийцы или забавные провинциалы, ищущие счастья в москве, – такими российский кинематограф изображал украинцев на протяжении десятилетий. В реальной жизни все оказывается совсем наоборот: русские захватывают чужие земли, воруют чужие вещи и убивают невинных людей, а украинцы защищают свое государство от оккупанта.

«Полномасштабная война всех нас заставила трезво взглянуть на потребляемый нами контент. Вы удивитесь, как фильмы или сериалы вашей молодости или детства были ящиком Пандоры, несущей в себе пагубные идеи. Мы поняли, что сейчас нужно осветить на конкретных примерах, как действует российская пропаганда, как с приближением войны она становилась все более заметной. Надеюсь, больше никто из украинцев не проглотит российскую наживку, и мы забудем об их художественном контенте. Ведь в россии действует уникальный парадокс – большинство населения находится вне политики, но все, что их окружает, насквозь пронизано ею», – отмечает Павел Остриков, автор ролика и шеф-редактор WAW.