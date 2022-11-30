"От провинциалов до убийц": как российское кино стало антиукраинской пропагандой

Бандиты, убийцы или забавные провинциалы, ищущие счастья в москве, – такими российский кинематограф изображал украинцев на протяжении десятилетий. В реальной жизни все оказывается совсем наоборот: русские захватывают чужие земли, воруют чужие вещи и убивают невинных людей, а украинцы защищают свое государство от оккупанта.
Альтернативное медиа WAW Ukraine совместно с Министерством культуры и информационной политики разработали видео, где они разбирают, как кино в россии сделали антиукраинской пропагандой. Посмотреть полный ролик можно на странице медиа в Instagram.
Путем продвижения пропаганды в кинематографе россия постепенно готовила собственное население к неизбежному вторжению в Украину. Сначала это была завуалированная конфронтация народов, например в фильме «Брат-2», однако впоследствии распространение нарратива о «вражеских украинцах» стало более прямолинейным.
Путем продвижения пропаганды в кинематографе россия постепенно готовила собственное население к неизбежному вторжению в Украину. Сначала это была завуалированная конфронтация народов, например в фильме «Брат-2», однако впоследствии распространение нарратива о «вражеских украинцах» стало более прямолинейным.
В видео разобрали основные фильмы и инструменты пропаганды.
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