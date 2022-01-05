От Майдана Независимости до улицы Прорезной в Киеве построят новую велодорожку

На улице Бориса Гринченко, пролегающей от Майдана Незавизимости до Прорезной, создадут велодорожку, сообщили в организации «Киев – велосипедный город».
/>"Киевавтодор" объявила тендер на строительство велодорожки в системе электронных закупок Prozorro.
Согласно проекту, улицу Гринченко длиной 350 метров должны полностью переоборудовать для пешеходов и велосипедистов. Будет разрешено
/>"Киевавтодор" объявила тендер на строительство велодорожки в системе электронных закупок Prozorro.
Согласно проекту, улицу Гринченко длиной 350 метров должны полностью переоборудовать для пешеходов и велосипедистов. Будет разрешено
движение моторизованного транспорта с ограниченной скоростью.
Проезжую часть и тротуары предлагают выполнить из декоративной брусчатки.
На строительство из местного бюджета было выделено 20 миллионов гривен. Срок выполнения работ – 31 декабря 2022 года.
Участок веломаршрута на улице Бориса Гринченко должен объединиться в целостную сеть с уже имеющейся велосипедной инфраструктурой: двухсторонней велодорожкой на улице Прорезной, велосипедной и велодорожкой на улице Пушкинской и запроектированной велодорожкой на Крещатике.
Новую велодорожку строят в пределах четвертой очереди веломаршрута «Соломенка – Центр» протяженностью 7,8 километра: аэропорт «Жуляны» – Севастопольская площадь – Воздухофлотский проспект – Соломенская площадь – улица Василия Липковского – Льва Толстого (до улицы Жулянской) – Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – улица Пушкинская – улица Бориса Гринченко – улица Крещатик – Европейская площадь.
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