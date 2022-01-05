От Майдана Независимости до улицы Прорезной в Киеве построят новую велодорожку

15:26 05 Январь Киев, Украина





/>"Киевавтодор" объявила тендер на строительство велодорожки в системе электронных закупок Prozorro.



Согласно проекту, улицу Гринченко длиной 350 метров должны полностью переоборудовать для пешеходов и велосипедистов. Будет разрешено На улице Бориса Гринченко, пролегающей от Майдана Незавизимости до Прорезной, создадут велодорожку, сообщили в организации «Киев – велосипедный город».объявила тендер на строительство велодорожки в системе электронных закупок Prozorro.Согласно проекту, улицу Гринченко длиной 350 метров должны полностью переоборудовать для пешеходов и велосипедистов. Будет разрешено

движение моторизованного транспорта с ограниченной скоростью.

Проезжую часть и тротуары предлагают выполнить из декоративной брусчатки.



На строительство из местного бюджета было выделено 20 миллионов гривен. Срок выполнения работ – 31 декабря 2022 года.



Участок веломаршрута на улице Бориса Гринченко должен объединиться в целостную сеть с уже имеющейся велосипедной инфраструктурой: двухсторонней велодорожкой на улице Прорезной, велосипедной и велодорожкой на улице Пушкинской и запроектированной велодорожкой на Крещатике.



Новую велодорожку строят в пределах четвертой очереди веломаршрута «Соломенка – Центр» протяженностью 7,8 километра: аэропорт «Жуляны» – Севастопольская площадь – Воздухофлотский проспект – Соломенская площадь – улица Василия Липковского – Льва Толстого (до улицы Жулянской) – Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – улица Пушкинская – улица Бориса Гринченко – улица Крещатик – Европейская площадь.