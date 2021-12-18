От чего чаще всего умирают украинцы

Наиболее частой причиной смерти украинцев, по данным гостата, являются болезни системы кровообращения, сердца и онкологические заболевания.
Причины смерти за первое полугодие 2020 года:
- болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек;
- злокачественные новообразования (рак) стали причиной гибели 38 222 граждан;
- инфекционные и паразитарные болезни убили 3 701 украинца. Среди них от туберкулеза – 1 613, от СПИДа - 1 583 человека;
- в результате внешних причин погибли 13 679 украинцев. Среди них ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.
Численность населения Украины, отметили в Госстате, на 1 июня составила 41 миллион 785 тысяч 800 человек.
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