От чего чаще всего умирают украинцы

16:29 20 Август Киев, Украина

Наиболее частой причиной смерти украинцев, по данным гостата, являются болезни системы кровообращения, сердца и онкологические заболевания.



Причины смерти за первое полугодие 2020 года:

болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца – 135 867 человек;

злокачественные новообразования (рак) стали причиной гибели 38 222 граждан;

инфекционные и паразитарные болезни убили 3 701 украинца. Среди них от туберкулеза – 1 613, от СПИДа - 1 583 человека;

в результате внешних причин погибли 13 679 украинцев. Среди них ДТП стали причиной смерти 1 646 граждан, утопление – 612, гибель в результате пожара – 596, случайное отравление (кроме алкоголя) – 832, отравление алкоголем – 1 157, самоубийство – 3 078, умышленное убийство – 688 человек.

Численность населения Украины, отметили в Госстате, на 1 июня составила 41 миллион 785 тысяч 800 человек.