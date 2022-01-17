Освятить пасхальную корзину в церковь пришли более 743 тысяч украинцев

07:52 03 Май Киев, Украина

Во время пасхальных богослужений жестких нарушений карантина не обнаружено.



Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.



Пасхальные богослужения в ночь с 1 на 2 мая проводились в более 12 тысяч храмов во всех регионах государства.



Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 30 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Подавляющее большинство граждан придерживались карантина. В полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях. В Киевской области - 7, 6 - в городе Киев, по 4 - в Винницкой и Харьковской областях, по 3 - в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской, 2 - в Ривненской, по 1 - в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.



Больше всего зафиксированных нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок - 16, 8 - из-за конфликтов во время проведения религиозных служб, 5 - события, связанные со священнослужителями, 4 - другие административные правонарушения, 1 - хулиганство.



В результате составлено 5 административных протоколов:



2 - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных напитков);



1 - по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей);



1 - по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб);



1 - по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).