Освящение пасхальных корзин будут контролировать полицейские

19:05 28 Апрель Киев, Украина

Полицейские проходят подробный инструктаж в отношении правил патрулирования общественной безопасности во время майских праздников и во время богослужений на Пасху.
 
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Призываю полицейских действовать толерантно, в первую очередь мы проводим профилактическую работу", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в помещениях церквей необходимо осуществить отграничения граждан с дистанцией полтора метра, один гражданин на четыре квадратных метра.

Также полиция будет следить за соблюдением дистанции во время крестных ходов, при освящении пасхальных корзин и за тем, чтобы в помещениях у прихожан были защитные маски на лице.
"Необходимо обратить внимание на ограничение проведения таких религиозных обрядов как приложения к иконам, миропомазание и святое причастие. Начальникам Главных управлений следить за делениями на "красные" и "оранжевые" зоны, учитывая то, в какой зоне ваш регион находится, обеспечивать карантин", - добавил глава Нацполиции.