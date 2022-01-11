Освящение пасхальных корзин будут контролировать полицейские

Полицейские проходят подробный инструктаж в отношении правил патрулирования общественной безопасности во время майских праздников и во время богослужений на Пасху.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Призываю полицейских действовать толерантно, в первую очередь мы проводим профилактическую работу", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, в помещениях церквей необходимо осуществить отграничения граждан с дистанцией полтора метра, один гражданин на четыре квадратных метра.
Также полиция будет следить за соблюдением дистанции во время крестных ходов, при освящении пасхальных корзин и за тем, чтобы в помещениях у прихожан были защитные маски на лице.
"Призываю полицейских действовать толерантно, в первую очередь мы проводим профилактическую работу", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, в помещениях церквей необходимо осуществить отграничения граждан с дистанцией полтора метра, один гражданин на четыре квадратных метра.
Также полиция будет следить за соблюдением дистанции во время крестных ходов, при освящении пасхальных корзин и за тем, чтобы в помещениях у прихожан были защитные маски на лице.
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