Освобождено 1060 населенных пунктов, которые нужно восстановить, - Зеленский

На сегодня украинская армия освободила 1060 населенных пунктов, которые нуждаются в восстановлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения в субботу, 6 августа.
Украинский лидер информировал, что Эстония первой в пределах Fast Recovery рlan выбрала объекты для финансирования в Житомирской области, которой помогает с восстановлением.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что у Украины есть от трех до шести недель на возвращение захваченных россией территорий, позже это будет сложнее сделать, поскольку будет приближаться зима, во время которой труднее вести войну.
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