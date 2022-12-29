“Осторожно! Руzzкий мир”: привезенные из Херсона образцы российской пропаганды будут выставлены в музее в Киеве

18:56 29 декабря Киев, Украина

В Киеве на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне откроется выставка с образцами российской пропаганды из деоккупированного Херсона.
 
Выставку, получившую название “Осторожно! Руzzкий мир”, откроют 30 декабря.

Автором идеи и куратором стал Юрий Савчук, а художниками, работавшими над ней, – Антон Логов и Анна Войтович .
Музейная коллекция, которая, по словам организаторов, стремительно пополняется, состоит из собранных в первые дни после освобождения
Херсона пропагандистских материалов. Занимался куратор выставки.
На днях груз с материалами доставили в Киев.
“Стопы пропагандистской печатной продукции, материалы с маркировкой “Сделано в Китае”, немало российских флагов, фейковых изданий с обезображенными лицами “украинцев” на обложке, “религиозных” агиток, флагов “Херсонской республики”, жутко органично объединяющих символ и другие неопровержимые свидетельства тотальной продуманности и глобальной подготовки российской идеологической машины”, – описывают коллекцию организаторы выставки.