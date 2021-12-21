Основные вызовы свободе слова в 2021 году - результаты опроса журналистов

Основными вызовами для свободы слова 2021 для украинских журналистов стали карантинные ограничения как повод для недопуска журналистов, проблемы с доступом к госорганам и информации, экономические вызовы, безнаказанность за преступления против журналистов, а также цензура или давление со стороны властей.
Такие результаты анонимного адресного опроса 160 медийщиков обнародовал Институт массовой информации (ИМИ).
Главным вызовом в своей работе 69% опрошенных журналистов назвали карантинные ограничения.
На втором месте – доступ к госорганам (53% респондентов).
Такие результаты анонимного адресного опроса 160 медийщиков обнародовал Институт массовой информации (ИМИ).
Главным вызовом в своей работе 69% опрошенных журналистов назвали карантинные ограничения.
На втором месте – доступ к госорганам (53% респондентов).
Далее экономические вызовы (49%), безнаказанность за преступления против журналистов (48%), цензура или давление со стороны властей (39%).
Кроме того, 37% опрошенных журналистов и редакторов отметили цензуру или давление со стороны владельцев в качестве вызова для свободы медиа в 2021 году. 31% указал физическую агрессию как основной вызов для свободы слова, и еще 27% респондентов отметили угрозы, слежку, психологическое давление и буллинг.
Только 2% респондентов указали, что в 2021 году не сталкивались ни с какими угрозами в своей профессиональной деятельности.
По контенту медиа, 70% опрошенных медийщиков главными проблемами назвали хайп, эмоции, попытки привлечь внимание к своему контенту.
В то же время, столько же респондентов указали главным вызовом для контента роста влияния соцсетей и переток аудиторий из традиционных медиа в соцсети.
Второй ключевой проблемой в контенте является халатность и ошибки самих журналистов и редакторов, ускорение темпа работы (53%).
Еще 52% опрошенных журналистов отметили, что проблема дезинформации, в частности пророссийская, а также манипуляции и фейки.
50% респондентов указали популизм и манипуляции политиков и политические заказы как одну из ключевых проблем контента украинских медиа. Почти столько журналистов (49%) основным вызовом для медиа назвали джинсу.
Плагиат, рерайт и кражи материалов, фото-/видеоконтента назвали проблемой украинской журналистики 37% опрошенных медийщиков.
15% считают, что в СМИ есть проблема с сексизмом, освещением чувствительных категорий населения и в целом с освещением прав человека.
12,5% респондентов-журналистов указали, что в 2021 году они обращались в правоохранительные органы за защитой.
В то же время 12% опрошенных ИМИ медийщиков отмечают, что из-за их профессиональной деятельности близкие испытывали неприятности или угрозы в 2021 году.
*Сумма ответов не равна 100%, ведь респонденты могли выбрать несколько ответов.
**Исследование проводилось методом анонимного онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылку на которую присылали потенциальным респондентам – действующим журналистам и редакторам. Всего было получено 160 ответов от медийщиков. 29,5% – респонденты с Юга Украины, 22,5% – из Центра, 17,5% – с Запада, 10% – с Севера, 8% – с Востока, 12,5% – из города Киева. 53% женщин, 47% мужчин. Исследование проводилось в течение 1–15 декабря 2021 года.
Исследование проведено при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Мобилизация усилий для решения вызовов в медиасфере Украины. Материал отражает позицию авторов и необязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.
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