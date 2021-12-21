Основные вызовы свободе слова в 2021 году - результаты опроса журналистов

17:10 21 Декабрь Киев, Украина





Такие результаты анонимного адресного опроса 160 медийщиков обнародовал Институт массовой информации (ИМИ).



Главным вызовом в своей работе 69% опрошенных журналистов назвали карантинные ограничения.



На втором месте – доступ к госорганам (53% респондентов).



Основными вызовами для свободы слова 2021 для украинских журналистов стали карантинные ограничения как повод для недопуска журналистов, проблемы с доступом к госорганам и информации, экономические вызовы, безнаказанность за преступления против журналистов, а также цензура или давление со стороны властей.Такие результаты анонимного адресного опроса 160 медийщиков обнародовал Институт массовой информации (ИМИ).Главным вызовом в своей работе 69% опрошенных журналистов назвали карантинные ограничения.На втором месте – доступ к госорганам (53% респондентов).

Далее экономические вызовы (49%), безнаказанность за преступления против журналистов (48%), цензура или давление со стороны властей (39%).

Кроме того, 37% опрошенных журналистов и редакторов отметили цензуру или давление со стороны владельцев в качестве вызова для свободы медиа в 2021 году. 31% указал физическую агрессию как основной вызов для свободы слова, и еще 27% респондентов отметили угрозы, слежку, психологическое давление и буллинг.