Основные правила драки на борту самолета

В последнее время в самолетах участились конфликты на почве карантинных мер, принятых из-за коронавируса, в частности, многие пассажиры не хотят лететь в маске весь полет. Это естественно вызывает негодование со стороны других пассажиров и бортового персонала. Так, после недавней драки из-за масочного режима на борту рейса KLM, который летел на Ибицу, журналисты разработали правила, которым следует драться в самолете в условиях пандемии.

Изначально путешественникам порекомендовали "ответственно подходить к выбору противника", учитывая, что впоследствии они могут быть помещены на карантин все вместе.

Пассажирам, желающим вступить в бой, журналисты советуют тщательно вымыть руки и по возможности использовать в драке локти и применять окружающие предметы во избежание дополнительных контактов.

В завершении статьи отмечается и важность избегать укусов.

"Придется признать, что драки в самолетах совсем не те, что были до пандемии. Например, очень важно, чтобы вы не кусались", - отмечают авторы

Авторы материала также предлагают взять контакты у других пассажиров, чтобы в случае положительного теста COVID-19, можно было их предупредить.