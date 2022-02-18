«Оскар» запустил голосование за лучший фильм 2021 для зрителей

09:27 16 Февраль Киев, Украина





Чтобы отдать голос любимому фильму, нужно опубликовать твит с его названием и хештегом #OscarsFanFavorite. Также можно голосовать за любимые моменты из фильмов, отмечая их хештегом #OscarsCheerMoment. Организаторы кинонаграды «Оскар» запустили зрительское голосование за лучший фильм 2021 года. Проголосовать можно в соцсети Twitter или на сайте кинопремии.Чтобы отдать голос любимому фильму, нужно опубликовать твит с его названием и хештегом #OscarsFanFavorite. Также можно голосовать за любимые моменты из фильмов, отмечая их хештегом #OscarsCheerMoment.

Голосование за лучший фильм 2021 продлится до 3 марта. Его результаты будут оглашены на 94-й церемонии награждения «Оскар», которая состоится 27 марта 2022 года.



Как пишет The Wrap, фильм с наибольшим количеством голосов награды не получит, но среди голосовавших зрителей проведут розыгрыш призов. В частности, три человека смогут посетить 95 церемонию «Оскара», а среди тех, кто отметит любимый момент из фильма, разыграют бесплатные билеты в кино и подписки на потоковые сервисы.