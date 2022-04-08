Осенью в Киеве пройдет конопляная ярмарка

09:15 09 июля Киев, Украина

С целью популяризации «конопляной индустрии», осенью в Киеве пройдет Украинская конопляная ярмарка

Событие запланировано на 24-26 сентября на ВДНХ. Посетителям обещают выставку более 150 продуктов из конопли, Food court с различными типами блюд, а также зону для отдыха.

«Для того, чтобы популяризировать «конопляную индустрию» в Украине, мы решили пригласить людей, которые непосредственно имеют к ней отношения. На конференции спикеры поделятся с аудиторией опытом декриминализации конопли для медицинского использования, промышленными масштабами в выращивании этого растения, современными исследованиями свойств конопли», – сообщают организаторы ярмарки.

Конопля – традиционная украинская культура. Еще сто лет назад кустарными методами из этого растения изготавливали ткань. Ассортимент продукции из конопли достаточно широк – масло, семена и так далее. Что еще изготавливают из этой культуры, и насколько коноплеводство развито в Украине обещают рассказать на Украинской конопляной ярмарке.