Осенняя сказка: сегодня воздух прогреется до +19 градусов

08:28 26 октября Киев, Украина

Укргидрометцентр обещает сегодня, 26 октября, теплую и ясную погоду на большей части территории Украины.



Ночью местами в северо-восточных областях небольшой дождь, но на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. В южных и западных — местами порывы 15-20 м/с.



Ночью температура воздуха в южной части страны ожидается в пределах 8-13 градусов тепла. Днем обещают до + 14-19 градусов. На остальной территории ночью будет прохладнее — 4-9 выше нуля. Днем воздух прогреется до + 11-16 градусов. В Карпатах ночью будет 3-8 градусов тепла, а днем — 7-12 градусов выше нуля.



В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет +7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 12-14 градусов.