Осенние каникулы могут перенести из-за выборов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что рассматривается вопрос о переносе осенних каникулах в школах.

Осенние каникулы могут начаться на 10 дней раньше, чем планировалось.

По словам чиновника, это необходимо для того, чтобы местные власти смогли подготовиться к проведению выборов. Как отметил замминистра, важно чтобы учебный процесс и голосование не пересекались.

"Мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение до тех пор, пока дети не подвинут на каникулы, а такой вопрос рассматривается, каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано", - рассказал Ляшко.

В этом году осенние каникулы в школах в Минобразования предлагает начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.



Но, как мы уже писали, устанавливать даты и длительность каникул должно руководство учебных заведений самостоятельно.