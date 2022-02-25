Осенние каникулы могут перенести из-за выборов

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что рассматривается вопрос о переносе осенних каникулах в школах.
Осенние каникулы могут начаться на 10 дней раньше, чем планировалось.
По словам чиновника, это необходимо для того, чтобы местные власти смогли подготовиться к проведению выборов. Как отметил замминистра, важно чтобы учебный процесс и голосование не пересекались.
В этом году осенние каникулы в школах в Минобразования предлагает начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.
Но, как мы уже писали, устанавливать даты и длительность каникул должно руководство учебных заведений самостоятельно.
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