Организованной эвакуации из Киева в случае блэкаута не предвидится – Кличко

11:12 25 ноября Киев, Украина

Организованная эвакуация из Киева в случае отключения электроэнергии, теплоснабжения и воды не предполагается, заявил в интервью BBC Украина городской голова Виталий Кличко.

«Эвакуация не предусмотрена. И вообще, куда нас эвакуировать?» – заявил Кличко.

Впрочем, мэр попросил каждого киевлянина быть готовыми к такому развитию событий.

«В случае полного блекаута, если может произойти разрушение системы тепло-, водо и электроснабжения – мы надеемся, что оно не произойдет, однако было бы неплохо, чтобы каждый имел уже договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у кого там домик там есть , чтобы просчитать такой сценарий, если там есть теплоснабжение , печка и вода, чтобы определенное время провести там», – сказал Кличко.

По его словам, город также готовится к «худшему сценарию», когда не будет тепло-, водо- и электроснабжения. На такой случай в Киеве сделали запасы пищи, воды, мазута для теплоснабжения, подготовили пункты обогрева, где можно согреться, зарядить телефоны и павербанки, получить доступ к интернету и телекоммуникациям.