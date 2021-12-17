Ежегодная "Сорочинская ярмарка", которая традиционно проводится каждый год в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 не состоится.
Об этом сообщает организатор мероприятия "Сорочинская ярмарка" во вторник, 14 июля.
В тяжелые времена карантина против доброго "имени" ярмарки ведется политика двойных стандартов с целью подвергнуть срыву ее проведение.
В тяжелые времена карантина против доброго "имени" ярмарки ведется политика двойных стандартов с целью подвергнуть срыву ее проведение.
К тому же, организаторы также не хотят подвергнуть риску здоровье людей, которые ежегодно посещают ярмарку из большой любви.
Организаторы акцентировали на том, что не позволят так называемым деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки, навредить старинной традиции праздника, который из века в век собирал вокруг себя почитаемых украинскую национальную культуру людей.
Именно поэтому было решено не проводить в 2020 году ежегодное празднование.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии