14:29 14 Июль Киев, Украина

Ежегодная "Сорочинская ярмарка" , которая традиционно проводится каждый год в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, в 2020 не состоится.





В тяжелые времена Об этом сообщает организатор мероприятия "Сорочинская ярмарка" во вторник, 14 июля.В тяжелые времена карантина против доброго "имени" ярмарки ведется политика двойных стандартов с целью подвергнуть срыву ее проведение.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине стабилизирована, а карантин ослабевает, политика двойных стандартов касательно Национальной Сорочинской ярмарки продолжается", - рассказали авторы мероприятия.

К тому же, организаторы также не хотят подвергнуть риску здоровье людей, которые ежегодно посещают ярмарку из большой любви.

"Мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", - идет речь в сообщении.

Организаторы акцентировали на том, что не позволят так называемым деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки, навредить старинной традиции праздника, который из века в век собирал вокруг себя почитаемых украинскую национальную культуру людей.

"Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие - тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций, а многим из них именно ярмарка давала возможность кормить свои семьи", - заявили организаторы.

Именно поэтому было решено не проводить в 2020 году ежегодное празднование.