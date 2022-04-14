Организаторы "Евровидения" изменили условия участия в конкурсе из-за пандемии

На случай если участники конкурса не смогут выступить вживую из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артисты должны будут предоставить запись своего выступления.

Об этом говорится на сайте Еurovision.tv.



Выступления артисты будут записывать в студии и потом запись предоставляют жюри конкурса. Главным условием "Евровидения" является уникальность записи.



При записи видео организаторы конкурса должны будут находиться на прямой связи и наблюдать процесс. Саму запись запрещено где-либо публиковать до начала состязания.



За съемку музыкального клипа будет отвечать национальный вещатель каждой страны.



Видеозаписи будут использоваться на "Евровидении -2021", если участник не сможет приехать в Роттердам и лично выйти на сцену.