Организаторы "Евровидения" изменили условия участия в конкурсе из-за пандемии

На случай если участники конкурса не смогут выступить вживую из-за ограничений, связанных с коронавирусом, артисты должны будут предоставить запись своего выступления.
Об этом говорится на сайте Еurovision.tv.
Выступления артисты будут записывать в студии и потом запись предоставляют жюри конкурса. Главным условием "Евровидения" является уникальность записи.
При записи видео организаторы конкурса должны будут находиться на прямой связи и наблюдать процесс. Саму запись запрещено где-либо публиковать до начала состязания.
За съемку музыкального клипа будет отвечать национальный вещатель каждой страны.
Видеозаписи будут использоваться на "Евровидении -2021", если участник не сможет приехать в Роттердам и лично выйти на сцену.
Выступления артисты будут записывать в студии и потом запись предоставляют жюри конкурса. Главным условием "Евровидения" является уникальность записи.
При записи видео организаторы конкурса должны будут находиться на прямой связи и наблюдать процесс. Саму запись запрещено где-либо публиковать до начала состязания.
За съемку музыкального клипа будет отвечать национальный вещатель каждой страны.
Видеозаписи будут использоваться на "Евровидении -2021", если участник не сможет приехать в Роттердам и лично выйти на сцену.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии