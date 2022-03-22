Организаторы Евровидения-2021 анонсировали список стран-участниц

13:03 28 октября Киев, Украина

Организаторы Евровидения-2021 огласили полный список стран-участниц, а также озвучили даты финалов и полуфиналов.



Непосредственно конкурс состоится в мае: 18 и 20 числа - полуфиналы, 22 мая - финал.



В конкурсе Евровидение-2021 примут участие представители 41 страны.



Об этом говорится на официальном сайте конкурса .



Полуфиналы запланированы на 18 и 20 мая в Роттердаме. Финал - 22 мая.



К нему присоединятся страны "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания) и страна-организатор - Нидерланды.



Организаторы сообщили, что перечень стран-участниц такой же, какой должен был быть в 2020 году (название страны, а в скобках - общественного вещателя):



Австралия (SBS)

Австрия (ORF)

Азербайджан (Ictimai TV)

Албания (RTSH)

Бельгия (VRT)

Беларусь (BTRC)

Болгария (BNТ)

Великобритания (BBC)

Армения (AMPTV)

Греция (ERT)

Грузия (GPB)

Дания (DR)

Эстония (ERR)

Израиль (KAN)

Ирландия (RTE)

Исландия (RUV)

Испания (TVE)

Италия (RAI)

Кипр (CyBC)

Латвия (LTV)

Литва (LRT)

Мальта (PBS)

Молдова (TRM)

Нидерланды (AVROTROS)

Германия (ARD / NDR)

Норвегия (NRK)

Северная Македония (MKRTV)

Польша (TVP)

Португалия (RTP)

Россия (Channel one)

Румыния (TVR)

Сан-Марино (RTV)

Сербия (RTS)

Словения (RTVSLO)

Украина (UA: PBC)

Финляндия (YLE)

Франция (FT)

Хорватия (HRT)

Чехия (CT)

Швейцария (SRG SSR)

Швеция (SVT)