Организация "Сустрэча" запускает "Белорусскую гуманитарную миссию" в Херсоне

11:25 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил руководитель ОО "Сустрэча" и ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод", главный редактор сайта "Матрица свободы" Юрий Федоренко на пресс-конференции.



Он отметил, что цель белорусской гуманитарной миссии - подготовить к зимнему сезону выделенный местными органами власти Херсонщины населенный пункт, который был подтоплен, в частности очистить колодцы и помочь с обустройством и очисткой домов от плесени. С целью формирования централизованной платформы для совместного диалога, взаимопомощи и волонтерского движения белорусов в Украине и белорусской диаспорой за рубежом, общественная организация "Сустрэча" организует "Белорусскую гуманитарную миссию" в оказании помощи местному населению Херсонщины , пострадавших от подтопления воды, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.Об этом сообщил руководитель ОО "Сустрэча" и ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод", главный редактор сайта "Матрица свободы" Юрий Федоренко на пресс-конференции.Он отметил, что цель белорусской гуманитарной миссии - подготовить к зимнему сезону выделенный местными органами власти Херсонщины населенный пункт, который был подтоплен, в частности очистить колодцы и помочь с обустройством и очисткой домов от плесени.

Во время своего выступления советник Украинской ассоциации районных и областных советов Иван Фурсенко отметил, что: