Организация "Сустрэча" запускает "Белорусскую гуманитарную миссию" в Херсоне

С целью формирования централизованной платформы для совместного диалога, взаимопомощи и волонтерского движения белорусов в Украине и белорусской диаспорой за рубежом, общественная организация "Сустрэча" организует "Белорусскую гуманитарную миссию" в оказании помощи местному населению Херсонщины, пострадавших от подтопления воды, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом сообщил руководитель ОО "Сустрэча" и ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод", главный редактор сайта "Матрица свободы" Юрий Федоренко на пресс-конференции.
Он отметил, что цель белорусской гуманитарной миссии - подготовить к зимнему сезону выделенный местными органами власти Херсонщины населенный пункт, который был подтоплен, в частности очистить колодцы и помочь с обустройством и очисткой домов от плесени.
Об этом сообщил руководитель ОО "Сустрэча" и ОО "Агентство развития демократии и информационных свобод", главный редактор сайта "Матрица свободы" Юрий Федоренко на пресс-конференции.
Он отметил, что цель белорусской гуманитарной миссии - подготовить к зимнему сезону выделенный местными органами власти Херсонщины населенный пункт, который был подтоплен, в частности очистить колодцы и помочь с обустройством и очисткой домов от плесени.
Во время своего выступления советник Украинской ассоциации районных и областных советов Иван Фурсенко отметил, что:
- Белорусская гуманитарная миссия наглядно демонстрирует наличие "другой Беларуси", способной к демократическим инициативам и поддержке украинцев в их борьбе за независимость и мир в государстве.
- Эта "другая Беларусь" является потенциальным союзником государств Балтики и Украины, стремящихся создать локальный союз ради безопасности, стабильности и интенсивного развития региона.
- Украина высоко ценит жертвенность бойцов-белорусов, которые сейчас воюют и за Украину, и за будущее своей Родины, которая в конце концов должна избавиться от ортодоксии, тирании и откровенной "советчины".
- Гуманитарная миссия белорусской диаспоры в Украине - крайне важная страница восстановления нашего государства. Украина стремится развивать взаимодействие с зарубежными странами и диаспорами на системных началах, ведь восстановление городов и поселков, инфраструктуры и гуманитарных пространств уже принципиально невозможно на старых принципах и требует концентрации значительных средств и человеческого капитала.
- Восстанавливая Украину, должны стремиться к инновациям - "зеленой энергетике", "революции" в переработке, "человекоцентрическому" строительству, городам как центрам креативных индустрий, а не тяжелой, иногда, антиэкологической промышленности ("город, повернутый к морю, а не к металлургическому комбинату").
- Регион Каховской ГЭС - больное место для каждого украинца. Из-за варварского уничтожения ГЭС мы рискуем навсегда потерять плодородные земли, культуру хозяйства и человеческий потенциал.
- Преодоление последствий экоцида должно осуществляться в комплексе с решением гуманитарных проблем - обеспечением населения питьевой водой, паллетами и брикетами для отопления; очисткой колодцев и жилых помещений от ила и плесени. Среди приоритетов - поддержка пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Должны также позаботиться о домашних животных, которые массово пострадали в результате варварской акции подрыва ГЭС.
- Огромного внимания также требуют заповедные и природоохранные зоны, оказавшиеся в зоне затопления.
- Возрождение региона должно осуществляться на инновационных принципах - новые концепции землепользования в условиях минимального количества воды, высадка сельскохозяйственных растений, устойчивых к засухе, использование энергии Солнца и ветра и т.д.
- Волонтерское движение и участие диаспоры способны придать новый импульс развитию региона Каховской ГЭС.
- Взаимодействие государственного и общественного сектора Украины с диаспорами и волонтерскими, недейственными, правозащитными организациями может выйти на уровень системной помощи в ключевых рисковых зонах. Опыт гуманитарной миссии в регионе Каховской ГЭС может быть масштабирован на другие регионы Украины, пострадавшие от войны. Вполне возможно сосредоточение на определенном хозяйственном кластере, городе или поселке. Такая концентрация позволит сосредоточиться на эффективном и системном преодолении вызовов и угроз и даст возможность привлечь профильных специалистов и различные источники финансирования для восстановления украинских территорий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии