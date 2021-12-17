Орден За мужество III степени посмертно получили 64 украинских добровольца

07:00 15 Март Киев, Украина

Во время торжества, приуроченного ко Дню украинского добровольца, Владимир Зеленский наградил орденом За мужество III степени 64 украинских добровольцев посмертно и 3 - прижизненно.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.



"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.



Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальном молебне по погибшим.