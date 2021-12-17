Орден За мужество III степени посмертно получили 64 украинских добровольца

Во время торжества, приуроченного ко Дню украинского добровольца, Владимир Зеленский наградил орденом За мужество III степени 64 украинских добровольцев посмертно и 3 - прижизненно.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.
"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальном молебне по погибшим.
Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.
"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальном молебне по погибшим.
Наградить орденом «За мужество» ІІІ ступени
1. Андреева Сергея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
2. Архипова Василия Васильевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
3. Атаманчука Андрея Викторовича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
4. Атаманчука Романа Витальевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
5. Афанасьева Дмитрия Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
6. Беленца Андрея Анатольевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
7. Бодяка Андрея Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
8. Величко Владимира Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
9. Вишневского Олега Анатольевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
10. Воловика Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
11. Волощука Михаила Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
12. Ворошило Евгения Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
13. Гаркавенко Евгения Николаевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
14. Голубева Александра Владимировича - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
15. Горбенко Святослава Сергеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
16. Горячевского Александра Александровича (посмертно) - добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск»
17. Довгого Константина Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
18. Дутчака Юрия Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
19. Дяченко Александра Юрьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
20. Зебина Эдуарда Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
21. Иваника Владимира Васильевича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
22. Киреева Антона Аркадьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
23. Ковалишина Олега Ярославовича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
24. Козлова Николая Владимировича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
25. Колесникова Дмитрия Вадимовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
26. Копылова Сергея Николаевича - добровольца отдельного диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот»
27. Костюка Евгения Витальевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
28. Кравченко Сергея Викторовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
29. Кривича Андрея Андреевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
30. Лавкая Василия Васильевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
31. Литовченко Вячеслава Григорьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
32. Ломея Дмитрия Викторовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
33. Лося Романа Николаевича (посмертно) - добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения «Чернигов»
34. Луцива Андрея Зеноновича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
35. Малолетнего Александра Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
36. Мартынова Александра Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
37. Мирошниченко Алексея Константиновича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
38. Мирошниченко Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
39. Пальгуева Александра Сергеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
40. Петросяна Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
41. Петрушова Александра Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
42. Пинчука Алексея Леонидовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
43. Пугачева Олега Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
44. Райхерта Александра Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
45. Рябенко Дениса Владимировича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
46. Саенко Дмитрия Александровича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
47. Семанишина Григория Петровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
48. Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
49. Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
50. Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
51. Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
52. Статия Владимира Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
53. Стефанович Виктора Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
54. Стефурака Степана Степановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
55. Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
56. Сусло Михаила Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
57. Сухового Сергея Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
58. Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
59. Ткаченко Сергея Викторовича - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
60. Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
61. Флерко Николая Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
62. Чирцова Александра Семеновича (посмертно) - добровольца Отдельного добровольческой роты «Карпатская Сечь»
63. Шелудько Владимира Александровича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
64. Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
65. Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
66. Шилова Сергея Васильевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
67. Юргу Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН.
47. Семанишина Григория Петровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
48. Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
49. Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
50. Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
51. Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
52. Статия Владимира Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
53. Стефанович Виктора Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
54. Стефурака Степана Степановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
55. Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
56. Сусло Михаила Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
57. Сухового Сергея Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
58. Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
59. Ткаченко Сергея Викторовича - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
60. Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
61. Флерко Николая Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
62. Чирцова Александра Семеновича (посмертно) - добровольца Отдельного добровольческой роты «Карпатская Сечь»
63. Шелудько Владимира Александровича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
64. Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
65. Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
66. Шилова Сергея Васильевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
67. Юргу Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН.
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