Орден За мужество III степени посмертно получили 64 украинских добровольца

07:00 15 Март Киев, Украина

Во время торжества, приуроченного ко Дню украинского добровольца, Владимир Зеленский наградил орденом За мужество III степени 64 украинских добровольцев посмертно и 3 - прижизненно.
 
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены бойцы Правого сектора, батальонов Донбасс, Айдар и ОУН, батальонов патрульной службы милиции Шахтерск и Чернигов, Украинской добровольческой армии, разведподразделения Патриот и роты Карпатская Сечь.

"Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокоренности для всей Украины", - цитирует пресс-служба президента.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу и приняли участие в поминальном молебне по погибшим.
 

Наградить орденом «За мужество» ІІІ ступени

1. Андреева Сергея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

2. Архипова Василия Васильевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
 
3. Атаманчука Андрея Викторовича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
 
4. Атаманчука Романа Витальевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
5. Афанасьева Дмитрия Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
 
6. Беленца Андрея Анатольевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
7. Бодяка Андрея Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
8. Величко Владимира Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
9. Вишневского Олега Анатольевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
 
10. Воловика Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
11. Волощука Михаила Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
12. Ворошило Евгения Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
13. Гаркавенко Евгения Николаевича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
 
14. Голубева Александра Владимировича - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
 
15. Горбенко Святослава Сергеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
16. Горячевского Александра Александровича (посмертно) - добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск»
 
17. Довгого Константина Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
18. Дутчака Юрия Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
19. Дяченко Александра Юрьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
20. Зебина Эдуарда Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
21. Иваника Владимира Васильевича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
 
22. Киреева Антона Аркадьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
23. Ковалишина Олега Ярославовича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
 
24. Козлова Николая Владимировича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
 
25. Колесникова Дмитрия Вадимовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
26. Копылова Сергея Николаевича - добровольца отдельного диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот»
 
27. Костюка Евгения Витальевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
28. Кравченко Сергея Викторовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
29. Кривича Андрея Андреевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
30. Лавкая Василия Васильевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
31. Литовченко Вячеслава Григорьевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
32. Ломея Дмитрия Викторовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
33. Лося Романа Николаевича (посмертно) - добровольца батальона патрульной службы милиции особого назначения «Чернигов»
 
34. Луцива Андрея Зеноновича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии
 
35. Малолетнего Александра Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
36. Мартынова Александра Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
37. Мирошниченко Алексея Константиновича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
 
38. Мирошниченко Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
39. Пальгуева Александра Сергеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
40. Петросяна Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»
 
41. Петрушова Александра Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
42. Пинчука Алексея Леонидовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
43. Пугачева Олега Валентиновича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН
 
44. Райхерта Александра Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»
 
45. Рябенко Дениса Владимировича (посмертно) - добровольца батальона территориальной обороны «Донбасс»
 
46. Саенко Дмитрия Александровича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии

47. Семанишина Григория Петровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

48. Семеряка Ярослава Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

49. Сирченко Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН

50. Смолинского Леонида Денисовича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

51. Станиславенко Михаила Александровича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

52. Статия Владимира Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

53. Стефанович Виктора Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

54. Стефурака Степана Степановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

55. Сумского Дмитрия Михайловича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

56. Сусло Михаила Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН

57. Сухового Сергея Ивановича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

58. Тарасюка Олега Андреевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

59. Ткаченко Сергея Викторовича - добровольца батальона территориальной обороны «Айдар»

60. Федчишина Анатолия Николаевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

61. Флерко Николая Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

62. Чирцова Александра Семеновича (посмертно) - добровольца Отдельного добровольческой роты «Карпатская Сечь»

63. Шелудько Владимира Александровича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии

64. Шемуровского Владислава Витальевича (посмертно) - добровольца Украинской добровольческой армии

65. Шептицкого Игоря Алексеевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

66. Шилова Сергея Васильевича (посмертно) - добровольца Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»

67. Юргу Андрея Владимировича (посмертно) - добровольца Добровольческого батальона ОУН.
 