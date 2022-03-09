Опубликованы результаты опроса «Верите ли вы в победу Украины в войне с Россией»

Более 3/4 украинцев верят в победу против РФ, свидетельствуют результаты социологического опроса Института когнитивного моделирования, центра «Социальный мониторинг» и Rate1.
Утвердительно ответили на вопрос «Верите ли вы в победу Украины в войне с Россией» 77,8% опрошенных. 19,4% высказались отрицательно, еще 2,7% – «затрудняюсь ответить».
Утвердительно ответили на вопрос «Верите ли вы в победу Украины в войне с Россией» 77,8% опрошенных. 19,4% высказались отрицательно, еще 2,7% – «затрудняюсь ответить».
43,6% опрошенных готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо, добавляют в Институте когнитивного моделирования.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии