Опубликованы результаты опроса «Верите ли вы в победу Украины в войне с Россией»

15:33 08 Март Киев, Украина

Более 3/4 украинцев верят в победу против РФ, свидетельствуют результаты социологического опроса Института когнитивного моделирования, центра «Социальный мониторинг» и Rate1.



Утвердительно ответили на вопрос «Верите ли вы в победу Украины в войне с Россией» 77,8% опрошенных. 19,4% высказались отрицательно, еще 2,7% – «затрудняюсь ответить».

«По результатам исследования уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому значительно вырос с начала российской агрессии против Украины и достиг отметки почти в 80%. Кроме того, большинство опрошенных (75,3%) за последнюю неделю уже помогли ВСУ, бойцам территориальной обороны или волонтерам», – добавляют авторы исследования.

43,6% опрошенных готовы испытывать неудобства и проблемы, связанные с войной, чтобы обеспечить мир на условиях Украины столько, сколько необходимо, добавляют в Институте когнитивного моделирования.