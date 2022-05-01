Опубликован график дополнительных эвакуационных рейсов на 1 мая

Подчеркивается, что время отправления может меняться.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 - Львов;

14:30 – 220/219 Львов - Запорожье-1;

16:30 – 234/233 Покровск - Чоп;

23:30 - 234/233 Чоп – Днепр.

Напомним, в субботу, 30 апреля, в Мариуполе из Азовстали удалось вывезти 20 человек, среди которых женщины и дети.