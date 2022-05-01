Опубликован график дополнительных эвакуационных рейсов на 1 мая

Не прекращают движение эвакуационные поезда, которые бесплатно вывозят тысячи людей из зон боевых действий. Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 1 мая. Информация об этом появилась на сайте компании.
Подчеркивается, что время отправления может меняться.
11:30 – 219/220 Запорожье-1 - Львов;
14:30 – 220/219 Львов - Запорожье-1;
16:30 – 234/233 Покровск - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр.
Напомним, в субботу, 30 апреля, в Мариуполе из Азовстали удалось вывезти 20 человек, среди которых женщины и дети.
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