Опрос украинцев касательно ситуации на Востоке страны

15:31 10 Август Киев, Украина

Больше половины украинцев считают жителей оккупированных территорий на Востоке Украины, жертвами конфликта и проголосовали за всестороннюю поддержку со стороны Киева, включая полное восстановление транспортного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в понедельник, 10 августа.

В ПРООН отмечают, что социологический опрос, который проводился в мае-июне 2020 года, имело целью выяснить отношение украинцев к определенным правозащитным вызовам, связанным с конфликтом на востоке Украины.

"Крайне важно, чтобы в эти сложные времена толерантность и уважение к правам человека были в основе любых решений", - отметила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

Коронавирусная пандемия стала "следующим шагом", по мнению Герчевой.

"Пандемия стала для нас дополнительным толчком, чтобы с большей заботой и солидарностью относиться ко всем согражданам и никого не оставить без внимания. Результаты исследования говорят, что половина украинцев стремится именно к этому", - добавила она.

23% респондентов высказались за сохранение текущего состояния дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных правительству Украины территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.



8% украинцев считают, что государство должно ввести полную блокаду неподконтрольных территорий.



Половина украинцев (55%) считает, что жители неподконтрольных правительству Украины территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины и высказалась за восстановление транспортного сообщения и полноценных связей с населением самопровозглашенных территорий "Л/ДНР".

19% опрошенных отметили, что жители неподконтрольных территорий такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке.

Еще 11% считают, что правительство Украины не должно поддерживать жителей, оставшихся проживать на неподконтрольных территориях, ведь они сами приняли такое решение. На вопрос о том должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с органами власти самопровозглашенных "Л/ДНР":

53% респондентов считают, что только те, чья вина в военных и других тяжких преступлениях будет доказана в суде;

22% считают, что нести ответственность должны все, кто занимал руководящие должности в "Л/ДНР";

7% думают, что все жители неподконтрольных территорий в той или иной форме сотрудничали с "Л/ДНР";

3% считают, что никто не должен нести ответственность.

Почти 59% украинцев поддерживают членство Украины в Международном уголовном суде в Гааге. Еще 24% не знают, что такое Международный уголовный суд. 9% высказались против членства, столько же украинцев затруднились с ответом на вопрос.