Опрос показал: переход на "дистанционку" помог больше любить работу

13:17 17 Апрель Киев, Украина

«Удаленка» - это слово стало понятным для всех, переживающих пандемию, от мала до велика. Интересное исследование такого явления, как дистанционная работа, провела компания Lenovo. Проведенный опрос показал: около 70% опрошенных работающих людей говорят, что после перехода на удаленный режим стали больше любить свою работу.

Кроме того, 56% работников говорят, что начали продуктивнее работать дома.

Отмечается, что сотрудники отдают предпочтение гибкости удаленной работы: 88% работников крупных компаний желают работать на дому или из любого другого места, хотя бы время от времени.

Несмотря на преимущества удаленной работы, 90% опрошенных работников все же хотят иметь возможность приходить в офис, не только, чтобы работать, но и чтобы увидеться с коллегами.

Также сообщается, что 83% руководителей ИТ-подразделений ожидают, что после стабилизации ситуации, удаленный режим работы сохранится по крайней мере частично.

К слову, задолго до карантина и локдауна исследователи выяснили, что работа на "удаленке" делает людей счастливее. По данным опроса, почти половина из 3100 респондентов ушли с предыдущего места работы из-за того, что работодатель не предлагал вариантов гибкого графика.

Вместе с тем, карантин выявил и отрицательные стороны дистанционной работы, среди которых - выгорание и тревожность.